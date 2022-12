Abbatte un muro del seminterrato e trova città sotterranea sotto la sua abitazione

Immaginatevi la scena: volete restaurare il vostro seminterrato e decidete di abbattere una parete per trovare, improvvisamente, una città sotterranea che ospitava un tempo 20.000 persone e si estendeva per ben 18 piani ospitando cappelle, scuole e stalle. Questo evento è realmente accaduto nel 1963 nella provincia turca di Nevşehir.

Conosciuto come Derinkuyu, il centro abitato sotterraneo venne abbandonato durante l'VIII-VII secolo avanti Cristo. La città raggiunse il suo apice nel periodo bizantino (circa dal 395 d.C. al 1453 d.C.), quando fu trasformata in un labirinto di tunnel, camere e stanze che copriva un'area di bene 445 chilometri quadrati.

La rete di tunnel e passaggi conteneva ingressi nascosti, pozzi di ventilazione e canali d'acqua. Coloro che vivevano nei livelli inferiori erano in grado di interrompere l'approvvigionamento idrico ai livelli sovrastanti, impedendo ai nemici di avvelenare l'approvvigionamento in caso di attacchi; il centro abitato, infatti, venne costruito proprio come rifugio.

I tunnel, inoltre, potevano essere bloccati dall'interno con porte rotonde in pietra, mentre i passaggi stessi erano stretti e angusti per costringere eventuali invasori ad allinearsi uno alla volta (in stile Termopili, per intenderci). Derinkuyu, pensate, non è nemmeno la più grande città sotterranea esistente al mondo, mentre oggi vengono ideate costruzioni del genere per sfuggire dal cambiamento climatico.