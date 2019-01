Abbiamo rischiato che un sottomarino nucleare si scontrasse con un traghetto

Il 2018 rischiava di finire con i fuochi d'artificio e un mese d'anticipo: un sottomarino della Royal Navy britannica lo scorso novembre ha rischiato di collidere con un traghetto di grosse dimensioni, di quelli che trasportano anche le macchine.

Curiosamente, la Royal Navy non ha reso pubblica la categoria di sottomarino coinvolto dal quasi-incidente. Sappiamo che la Marina militare del Paese nella sua flotta conta quattro sottomarini armati con testate nucleari. Che fosse proprio uno di questi ad aver rischiato di schiantarsi contro la Stena Superfast VII? Un grosso traghetto con 1300 passeggeri e spazio per 600 macchine? È verosimile, visto che il luogo dell'atto maldestro, la tratta Irlanda del Nord - Scozia, coincide con l'area dove il Regno Unito mantiene in servizio continuo uno dei suoi sottomarini armati di testate nucleari: la baia di Faslane, in Scozia.

La flotta della Royal Navy, riporta Popular Mechanics, dispone di undici sottomarini nucleari, quattro di questi di classe Vanguard, in grado di ospitare armi nucleari. Almeno uno di questi, per tutta la durata dell'anno, è equipaggiato con 16 missili balistici Trident D-5. Ogni D-5 monta tre testate nucleari, per un totale di 48 testate. Questo è ciò che prevede la strategia Continuos at Sea Deterrent: l'impiego di almeno un mezzo in grado di lanciare testate nucleari in qualsiasi momento, come strumento per dissuadere il nemico dall'attaccare il Regno Unito.

In passato i sottomarini del Regno Unito sono stati protagonisti di incidenti simili: nel 2009 si scontrano un Vanguard inglese e un sottomarino di stessa categoria francese, Le Triomphant —è un evento rarissimo. Nel 2016 l'HMS Ambush ha, invece, avuto una piccola collisione con una nave della marina civile.