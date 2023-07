Abbigliamento estivo? Stiamo sbagliando tutto su come ci vestiamo

Abbiamo sempre pensato che per affrontare al meglio le roventi temperature estive, la scelta di vestiti corti, pantaloncini, tessuti leggeri e maglie a maniche corte fosse la più indicata. Ma non è assolutamente così; lasciare parti del corpo scoperte non aiuta a combattere il caldo.

Nel 1980 è stato condotto uno studio sul comportamento termico di capi indossati nelle ore più calde e nel deserto del Negev. Quest'ultimo oltre che a nascondere delle moschee antiche, viene anche colpito da un caldo infernale; lo stesso che ha permesso ai ricercatori di capire quale fosse l'abbigliamento giusto per affrontare le alte temperature.

Per lo sviluppo di questo studio sono stati impiegati una tunica nera, una bianca, un'uniforme militare marrone e inoltre, è stata esposta alle calde temperature, una persona a petto nudo. La tunica scura ha assorbito circa l'89% della radiazione incidente, l'uniforme militare circa il 72%, la pelle nuda il 66% mentre, invece, l'abito bianco il 35%.

La temperatura dell'aria, al momento del test, misurava circa 38°C, il cui vento era di circa 1,3 m/s. Dunque, si è notato come la tunica nera avesse raggiunto i 47°C, mentre quella bianca era arrivata appena a sfiorare i 41°C.

Tuttavia, è necessario fare chiarezza: quando la temperatura dell'abito caldo, si scontra con la temperatura dell'aria, si innesca uno scambio termico. L'aria calda che entra nel vestito viene assorbita e, risalendo su, esce fuori dalle aperture delle tuniche senza che la pelle ne subisca la conseguenze.

Infatti, la temperatura della pelle sotto le tuniche, era di circa 33°C. Questo succede perché i vestiti larghi e spessi permettono di isolare il corpo, mantenendo una temperatura inferiore grazie alla convezione termica. L'utilizzo dei capi aderenti, invece, la aumenta per conduzione.

Visto che nel 2024 il caldo sarà ad un livello completamente nuovo e, probabilmente, ancor più insopportabile, dovremmo cominciare a cambiare il nostro guardaroba, sostituendo i capi aderenti con capi larghi e spessi.