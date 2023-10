Abbonamenti troppo cari per la Serie A? Per De Siervo è colpa di IPTV e pezzotto

Nel giorno in cui la Coppa Italia è stata assegnata a Mediaset, sono arrivate delle importanti dichiarazioni da parte dell’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che intervenuto a “La Politica nel Pallone” ha parlato anche della questione dei prezzi per gli abbonamenti del calcio in Italia.

Come noto, la Lega Serie A ha accettato le offerte di DAZN e Sky, ma in molti hanno comunque avanzato perplessità sui prezzi da pagare per accedere agli abbonamenti. Tuttavia, De Siervo ha evidenziato che è possibile aumentare i costi, ma solo a patto che tutti si abbonino e che si dia una sferzata al fenomeno dell’IPTV e pezzotto. “Se il calcio viene saccheggiato da tifosi che pagano 10 euro per vedere il calcio aiutando la malavita organizzata si fanno perdere introiti alla Serie A, non meno di 300 milioni all’anno. Su questo il nostro Paese è stato troppo silente e per fortuna ora siamo riusciti ad approvare una legge all’avanguardia. Il calcio per sopravvivere in Italia e nel mondo ha bisogno della pay-tv, se tutti pagassero in maniera regolare si potrebbero abbassare i prezzi, uno degli obiettivi per i prossimi anni. Io credo che gli abbonati cresceranno” ha affermato il dirigente, che ha anche parlato dello sfogo di De Laurentiis in conferenza stampa.

De Siervo ha infatti riconosciuto la visione del presidente del Napoli, che spingeva per un nuovo modello distributivo che la Lega Calcio ha valutato per mesi e che secondo lui “potrebbe essere il futuro”, tuttavia ha evidenziato che “la maggioranza ha ritenuto più prudente fare scelte diverse. Il progetto di media company della Lega Serie A non si è arrestato, la Lega prosegue nella produzione di contenuti e continuerà a farlo”.