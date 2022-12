L'abbonamento con pubblicità di Netflix non convince: pochi utenti ed inserzionisti delusi

Nel nuovo numero della rivista digitale Digiday, i redattori si soffermano sull’abbonamento con pubblicità di Netflix negli USA, che come noto è disponibile anche nel nostro paese da qualche settimana. A quanto pare la sottoscrizione non ha riscosso il successo sperato.

Sulla base dei dati ottenuti dagli inserzionisti, infatti, emerge che l’audience ottenuta dagli spot è stata solo l’80% di quella attesa, al punto che la piattaforma di Reed Hastings sarebbe costretta a restituire parte degli investimenti effettuati dalle aziende che glielo chiederanno, come previsto dai contratti siglati.

La stessa rivista sottolinea anche come alcune aziende abbiano deciso di spostare il budget pubblicitario al prossimo anno, preferendo questo approccio al rimborso. Dati ufficiali sul numero di abbonati che ha ottenuto questa nuova sottoscrizione non ne sono arrivati, ma la speranza degli inserzionisti è che in concomitanza con il periodo natalizio possa crescere l’utilizzo e quindi anche gli introiti.

Di recente, intanto, Netflix ha frenato sull’arrivo degli sport in diretta proprio per ragioni legate ai costi dei diritti TV. Il CEO infatti in un intervento ha osservato che i costi di tali pacchetti sono troppo elevati ed al momento non rappresentano una priorità per la compagnia. La speranza di vedere Serie A e Champions League su Netflix quindi si è affievolita.