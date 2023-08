Quanti abbonati hanno Netflix, Disney+ ed Amazon in Italia? La fotografia di Agcom

Nello stesso rapporto in cui si è cercato di capire il motivo per cui Netflix, Disney+ e co hanno aumentato i prezzi degli abbonamenti, Agcom ha anche scattato una fotografia dei servizi più popolari del nostro paese.

A guidare la classifica è Netflix, che secondo gli ultimi dati disponibili può vantare su una base di utenti di 8,9 milioni di paganti in Italia: il numero però potrebbe anche aumentare dalmomento che la piattaforma negli ultimi tempi - a seguito dello stop al password sharing - ha registrato un incremento degli iscritti. In Italia si parte da 12,99 Euro al mese per l’abbonamento standard, 1 Euro in più rispetto al prezzo precedente.

Segue a ruota Amazon Prime Video, con 6,3 milioni di utenti: anche in questo caso si è registrato un incremento dei prezzi che da ottobre 2022 è passato da 3,99 a 4,99 Euro.

Disney Plus invece in Italia vanta su una base di 3,7 milioni di utenti paganti: in questo caso il prezzo è aumentato da 4,99 a 6,99 Euro.

Non poteva non essere presente nella lista DAZN, la piattaforma che trasmette la Serie A ed altri eventi sportivi: al momento non sono noti i dati sugli abbonati, ma il prezzo dell’abbonamento per la stagione appena iniziata è passato da 29,99 a 40,99 Euro per il piano Standard e da 39,99 a 55,99 Euro per il Premium. Secondo il Codacons all’orizzonte ci sarebbe un’ondata di disdette a DAZN.