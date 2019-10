Molti abbonati a Netflix non sono interessati ad Apple TV+ e Disney+, i dati del sondaggio

Ad un mese esatto dal debutto di Apple TV+, gli analisti di Piper Jaffray hanno condotto un sondaggio esplorativo che ha dato vita ad un interessante rapporto riguardante l'impatto che potrebbe avere la piattaforma di Apple sul mercato dello streaming e sulla concorrenza.

Ne è emerso che gli abbonati a Netflix hanno un interesse molto basso nei contenuti del servizio della Mela. E lo stesso varrebbe anche per Disney+, anch'esso in arrivo nei prossimi mesi in Italia.

Nella nota agli investitori, Piper Jaffray afferma che circa il 75% degli abbonati Netflix non intende iscriversi ad Apple TV+ e Disney+, mentre la maggior parte di coloro che si abboneranno alle piattaforme della società di Tim Cook o della casa di Mickey Mouse, manterranno l'abbonamento a Netflix.

Negli Stati Uniti la tendenza degli utenti è quella di abbonarsi a più servizi di streaming per cercare di ridurre la spesa complessiva per la televisione tradizionale, il che per Apple TV+ e Disney+ potrebbe rappresentare una buona notizia a lungo termini.

Sostanzialmente i risultati di Piper Jaffray confermano quanto affermato da Tim Cook in un'intervista rilasciata di recente. Il CEO della Mela, in questi giorni in tour in Europa, ha affermato che molte persone utilizzano più servizi di streaming ed Apple sta cercando di inserirsi in questo segmento.