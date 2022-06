Abbracciarsi fa bene? Ecco una nuova suggestiva ipotesi

A seguito di nuove ricerche si evince come gli abbracci aiutino a calmare e rilassare le donne più degli uomini, anche dal punto di vista neurofisiologico.

Nonostante sia ormai risaputo quanto l'amore sia indispensabile, e diversi gesti ed azioni come tenere per mano o il ricevere massaggi dal partner contribuiscano a "rilassare" le persone, in una ricerca ci si è domandati se vi fossero differenze tra uomo e donna.

La dottoressa Gesa Berretz della Ruhr University Bochum insieme al suo gruppo di ricerca, ha provato a rispondere a questo interrogativo. Dopo aver sottoposto 76 persone in coppia, a degli eventi stressanti (tenere la mano in acqua con del ghiaccio per diversi minuti), a metà delle coppie ha subito abbracciato il proprio partner, mentre la restante metà no.

I ricercatori hanno quindi confrontato i livelli di cortisolo (ormone prodotto dal nostro corpo in seguito a stress) pre e post esperimento, ottenendo dei risultati impensabili. Tutte le donne che hanno abbracciato il partner, hanno ottenuto un repentino abbassamento dei livelli dell'ormone a discapito di chi non lo ha fatto.

Ancor più strani però sono i risultati ottenuti sugli uomini. Non vi sono infatti cambiamenti prima e dopo l'abbraccio. Sorge inoltre spontanea una domanda: abbracciare un amico avrà gli stessi risultati? Gli studioso affermano che saranno necessari ulteriori studi per scoprirlo.

Ecco quindi le caratteristiche di un perfetto abbraccio!