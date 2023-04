Aberrante competizione in Nuova Zelanda chiede ai bambini di uccidere i gatti

Di storie assurde così ne abbiamo sicuramente viste in passato, ma nel 2023 chiedere a dei bambini di uccidere dei gatti selvatici per una ricompensa ci sembra davvero troppo. Il North Canterbury Hunting Competition offriva infatti 250 dollari al bambino che avrebbe ha ucciso il maggior numero di gatti selvatici entro la fine di giugno.

Gli organizzatori di questa competizione di caccia a Canterbury temono del dilagarsi di una nuova categoria di gatti selvatici, per questo hanno cercato questa soluzione estrema ma non giustificabile e sicuramente non etica.

Ovviamente l'avviso ha lasciato i residenti preoccupati per le capacità degli adolescenti di distinguere i gatti selvatici da quelli domestici. Le creature sarebbero state controllate per distinguere i gatti domestici... ma solo dopo essere state uccise. Sembra assurdo, vero? È così. Non è infatti possibile distinguere tra gatti domestici, randagi e gatti selvatici.

"Gli organizzatori hanno dichiarato che i gatti saranno scansionati per controllare la presenza di un microchip per identificare i gatti domestici, tuttavia, questo sarà fatto dopo che l'animale è stato colpito e ucciso", ha affermato la società neozelandese per la prevenzione della crudeltà verso gli animali (SPCA).

"Inoltre, i bambini usano spesso fucili ad aria compressa in questo tipo di eventi che aumentano la probabilità di dolore e angoscia e possono causare una morte prolungata", hanno aggiunto gli esperti del benessere degli animali. Dopo tutte le lamentele, gli organizzatori della gara hanno deciso di annullare la competizione: "Siamo delusi e ci scusiamo per coloro che erano entusiasti di essere coinvolti in qualcosa che riguarda proteggere gli uccelli autoctoni e altre specie vulnerabili", scrivono su Facebook.

Una storia simile è accaduta durante il grande massacro dei ratti del 1902.