L'abisso tra Serie A e Premier League: assegnati i diritti per 7,8 miliardi di Euro

Sono passati pochi mesi dall’assegnazione dei diritti TV della Serie A, avvenuta a seguito di non pochi tumulti tra i broadcaster, e dalla Premier League arriva una notizia che sottolinea ancora una volta il solco che c’è tra il campionato inglese e quello italiano.

La Premier League infatti ha venduto i propri diritti tv domestici, dal 2025 al 2029, per la bellezza di 6,7 miliardi di Sterline, pari ad oltre 7,8 miliardi di Euro. Si tratta del più grande contratto in ambito sportivo mai sottoscritto nel Regno Unito per la trasmissione del campionato.

L’accordo prevede che dalla stagione 2025/26 le 270 partite trasmesse in tv saranno divise tra Sky e TNT, mentre la BBC continuerà a proporre gli highlights dei match. Confermato anche il divieto di trasmissione delle partite del sabato pomeriggio alle 15:00, mentre come avviene anche oggi gli incontri del primo pomeriggio della domenica potranno essere visti regolarmente in TV a casa e nei pub.

Il confronto rispetto alla Serie A è impietoso: la Premier League riceverà 1,95 miliardi di Euro a stagione, più del doppio rispetto a quanto riceveranno i club della Serie A da Sky e DAZN per il prossimo quinquennio. Le squadre italiane infatti riceveranno “solo” 900 milioni di Euro a stagione.