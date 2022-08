Gli abitanti di questa città hanno creduto per anni all'esistenza di un pinguino gigante

Nelle sabbie di Clearwater Beach, in Florida, nel 1948 vennero trovate delle impronte lunghe circa 35 centimetri e larghe 28 centimetri - la creatura responsabile, secondo le stime, avrebbe fatto passi da 1,2-1,8 metri alla volta - ma quale animale potrebbe essere capace di lasciare dei segni così tanto particolari e unici? Un pinguino gigante di quasi 5 metri.

La storia di questo uccello gigante si fece strada rapidamente nella zona circostante il ritrovamento, con tanto di avvistamenti e descrizione bislacche della bestia. Le tracce vennero seguite perfino dalla polizia, mentre l'ex biologo britannico Ivan Terence Sanderson, che dopo la sua carriera scientifica si appassionò alla pseudoscienza e criptozoologia, sosteneva che le orme appartenessero a un pinguino gigante (che, incredibilmente, 60 milioni di anni fa esisteva davvero in Nuova Zelanda).

Sanderson riteneva improbabile qualsiasi possibile bufala, sostenendo l'esistenza di un essere vivente colossale e capace di vagare per una spiaggia completamente inosservato. Ovviamente la storia dell'uccello venne sfatata definitivamente nel 1988, quando un locale di nome Tony Signorini confessò l'elaborato scherzo, mostrando alla stampa le scarpe che utilizzò per lasciare le orme.

Fautori della burla furono Signorini e il suo amico Al Williams, dopo aver visto una foto di un'impronta di un dinosauro su National Geographic. I due soci costruirono giganteschi piedi in metallo a tre punte che attaccarono minuziosamente a delle scarpe da tennis (con un peso di 14 chilogrammi). Per far parlare sempre di loro, l'indomani dello scherzo le impronte venivano spesso segnalate da uno dei loro complici il giorno successivo - questo è lo stesso principio per cui una fake news fa il giro del mondo prima di una notizia vera.