Gli abitanti vicino l'incidente ferroviario tossico affermano di avere strani sintomi

Vi abbiamo già riportato che in Ohio, nella Palestina orientale, c'è stato un incidente che ha visto un treno - pieno di sostanze tossiche - deragliare e rilasciare tutto il suo contenuto nell'ambiente (dove ha ucciso numerosi pesci). Adesso, secondo quanto riportato, le persone affermano di avere strani sintomi.

Sia ai lavoratori che ai residenti vicino al sito del Norfolk Southern è stata diagnosticata la bronchite e altri disturbi che i loro medici e infermieri ritengono possano essere collegati al deragliamento. Nella sua intervista con la NBC, una residente ha descritto i terrificanti problemi respiratori che ha sviluppato pochi giorni dopo l'incidente.

Successivamente le è stata diagnosticata una "bronchite acuta dovuta a fumi chimici", secondo quanto riportano le cartelle cliniche visualizzate dal notiziario. Non solo: metà del personale di una piccola azienda manifatturiera situata vicino al luogo dell'incidente, secondo quanto riferito, si è ammalato dopo l'evento.

Nel frattempo, queste dichiarazioni non sembrano essere condivise dagli enti di controllo. L'Environmental Protection Agency (EPA) continua a sostenere che per i residenti vicino al luogo dell'incidente non c'è alcun problema, nonostante abbia chiesto di interrompere temporaneamente la spedizione di rifiuti tossici derivanti dal deragliamento di treni.

"Andando avanti i piani di smaltimento dei rifiuti, compresi il luogo di smaltimento e le vie di trasporto dei rifiuti contaminati, saranno soggetti alla revisione e all'approvazione dell'EPA", afferma l'agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente (la stessa che è stata sotto inchiesta per aver manomesso dei documenti relativi a dozzine di nuovi composti chimici).