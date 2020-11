Abitare in zone verdi e alberate aumenta la probabilità di smettere di fumare

Gli scienziati hanno scoperto che i fumatori che abitano in zone particolarmente verdi o alberate hanno più probabilità di abbandonare la cattiva abitudine che mette a repentaglio la loro salute. Non soltanto, c'è una probabilità maggiore che essi non inizino a farlo.

Il fumo è ad oggi tra le prime cause di morte al mondo, esso provoca la BPCO, il che potrebbe significare che smettere di fumare non è più sufficiente. La ricerca che è stata pubblicata su Social Science & Medicine ha preso in analisi i dati di Health Survey for England su ottomila adulti. "Abbiamo voluto indagare l'associazione tra quartieri con spazi verdi e fumo in Inghilterra." Ha spiegato Leanne Martin dell'University of Plymouth, autrice dello studio.

In precedenti studi, in effetti, avevano già dimostrato che vivere in zone verdi portasse ad un generale benessere fisico e mentale, riducendo il desiderio di consumare alcolici e cibi dannosi. Durante lo studio è stato scoperto che circa il 19% dei partecipanti ha dichiarato di essere fumatore abituale mentre il 45% di loro ha affermato di aver smesso di fumare ad un certo punto della propria vita.

Il risultato ha dimostrato che le persone che abitano in zone ricche di spazi verdi e alberati avevano il 20% di possibilità in meno di essere fumatori, al contrario di chi vive in luoghi più urbanizzati e meno verdi. Tra i fumatori, invece, è stata trovata una probabilità del 12% in più di smettere di fumare.

Chiaramente, i risultati potrebbero suggerire come migliorare le proprie città con parchi, giardini, i quali potrebbero fornirci tonnellate di prodotti freschi, e alberi possa aiutare i fumatori a smettere, così come potrebbe diminuire la possibilità che altri inizino a farlo. "Nonostante i fumatori stiano (molto) lentamente diventando sempre meno, il fumo rimane un problema di salute pubblica devastante e globale." Ha detto il Mathew Bianco, ricercatore dell'University of Vienna, nonché co-autore dello studio.

"I governi di tutto il mondo spendono miliardi ogni anni per cercare di affrontare il problema, sia per migliorare la salute pubblica, sia per ridurre la pressione sui servizi sanitari." Ha continuato Bianco, sottolineando come sia doveroso per gli stati migliorare o rendere più accessibili gli spazi verdi per i cittadini.