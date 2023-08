Abiti nel Sud Italia? Allora esci alla ricerca dei frammenti di questo meteorite

Sabato 5 agosto alle ore 22:21, un meteorite ha sorvolato i cieli del Sud Italia, generando uno splendido spettacolo. Dopo pochissime ore, è partita la caccia ai suoi detriti!

Dopo aver visto le probabilità che ognuno di noi ha di morire colpito da un meteorite o da un satellite, oggi vi raccontiamo di una ghiotta opportunità per chiunque si trovi in zona…e non solo!

Con una massa tra i 30 e i 70 chilogrammi, il corpo celeste in questione si trovava ad un'altezza di circa 77 chilometri dal suolo ed è stato avvistato nei pressi del confine tra Campania e Molise, più precisamente tra i paesi di Sepino e Sassinoro.

Avete voglia di cercarne gli affascinanti ed unici detriti? Allora vi basterà sapere che il meteorite ha viaggiato con una velocità di circa 13,5 chilometri al secondo in direzione nord-est per circa cinque secondi. Si è poi estinto completamente a ovest del Lago di Occhito a 22,5 chilometri di quota.

Fortunatamente, nonostante il forte maltempo che da giorni imperversa sulla nostra penisola, il suo passaggio è stato documentato dalle videocamere di Capua e Vasto della rete Prisma, la Prima Rete Italiana per lo Studio delle Meteore e dell'Atmosfera dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e ci ha permesso di conoscerne ogni singolo spostamento.

Ulteriori indicazioni giungono direttamente dai ricercatori del Prisma: "Stimiamo che vi sia un residuo di massa compresa tra 250 e 1.400 grammi che dovrebbe essere caduto nella regione a ovest del Lago di Occhito, nel territorio montagnoso-collinare in corrispondenza dei comuni di Sant'Elia a Pianisi e Macchia Valfortore, in provincia di Campobasso. I venti potrebbero tuttavia aver spostato ulteriormente i frammenti allargando l'areale di caduta".

Sicuramente (e fortunatamente) questa volta nessuna donna è stata colpita da un meteorite mentre beveva un caffè, ciononostante, risulta sempre affascinante vivere in prima persona o anche semplicemente ammirare questi eventi extraterrestri.