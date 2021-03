Le abitudini alimentari dei serpenti kukri sono più raccapriccianti di un horror

La natura sa essere davvero spietata, una sorta di "guerra" per la sopravvivenza senza esclusione di colpi. Non si fa distinzione in nessun caso e molte volte i comportamenti animali, ai nostri occhi ovviamente, possono essere davvero spietati. Come il caso dei serpenti kukri: che mangiano gli organi delle loro prede quando sono ancora in vita.

Vi abbiamo già parlato di questo comportamento precedentemente, ed era stato osservato per la prima volta da un team di ricercatori in Thailandia. Bene, delle nuove osservazioni hanno riportato che ci sono altre due specie di serpenti kukri che si nutrono di organi di rane e rospi ancora in vita. Non si tratta, quindi, di un caso isolato.

Nel dettaglio, gli esperti hanno osservato un Oligodon formosanus e un Oligodon ocellatus intenti a divorare dall'interno la povera preda. Ci sono 83 specie di serpenti kukri nel genere Oligodon in Asia; questi misurano - al massimo - 100 centimetri e il loro nome (kukri) deriva dalla forma di un coltello nepalese curvo, poiché la forma ricorda i grandi denti posteriori dei serpenti.

In uno studio, pubblicato il 15 febbraio sulla rivista Herpetozoa, gli scienziati hanno riportato di tre attacchi di questi rettili a delle rane Kaloula pulchra. Come mai questa crudeltà? Secondo gli esperti il motivo era semplice: i serpenti mangiavano gli organi in modo selettivo per evitare le tossine mortali dei rospi; tuttavia questa idea è stata riconsiderata, poiché è stato avvistato un esemplare ingoiare una preda intera. Ciò suggerisce che siano immuni al veleno.

"Speriamo che le future osservazioni possano scoprire ulteriori aspetti delle affascinanti abitudini alimentari dei serpenti kukri, anche se possiamo davvero definirli raccapriccianti!" ha dichiarato infine Henrik Bringsøe, autore principale degli studi ed erpetologo.