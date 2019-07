Abolizione canone RAI, dal Movimento 5 Stelle arriva il primo DDL

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle nella commissione di Vigilanza RAI, Gianluigi Paragone, ha presentato una proposta di riduzione ed abolizione del canone per la televisione pubblica, di cui si era parlato anche nelle scorse legislature.

Nella nota, l'ex giornalista sottolinea che "in attesa di fare una vera e propria riforma della Rai e del mercato pubblicitario, a partire dagli Ott, vogliamo aiutare le famiglie italiane abolendo il canone. Ovviamente, questo comporta l'inevitabile scelta di eliminare anche il tetto pubblicitario dando il via a una vera e propria concorrenza, che oggi non c'è, tra il servizio pubblico, Mediaset, La7 e tutti gli attori privati del mercato radiotelevisivo. Questo è lo spirito del disegno di legge che ho presentato in Senato".

La misura era già stata preannunciata nelle ore precedenti alla presentazione dal vicepremier e leader dei Pentastellati, Luigi Di Maio, ma dovrà essere approvata anche dagli alleati di governo della Lega.

Massimiliano Capitanio, segretario della commissione di vigilanza al Senato, parlando con ADNKronos ha spiegato che la proposta di Paragone dovrà fare i conti con il piano industriale del nuovo amministratore delegato della RAI, Fabrizio Salini.

Lo stesso esponente del partito di Salvini ha però affermato che la Lega sarà "sempre a favore della riduzione o abolizione del canone RAI" e si è detto disposto a lavorare per raggiungere l'obiettivo, senza però "smantellare il servizio pubblico" o entrare in "logiche di informazione che non siano mirate all'interesse del cittadino e del Paese", dal momento che parte del canone RAI "é utilizzata per sostenere il fondo del pluralismo dell'informazione".