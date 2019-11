About Face, lo strumento di Adobe che riconosce se una foto è ritoccata

Adobe, nel corso della Max Conference, ha presentato un nuovo strumento chiamato "About Face" che è in grado di rilevare quando il viso di una foto è stato manipolato artificialmente tramite tecniche di fotoritocco. L'applicazione è incredibilmente potente ed è destinato a rendere dura la vita di coloro che hanno il vizietto di modificare le foto.

Come vi mostriamo nel video presente in apertura, basta aprire un'immagine con Adobe Face ed il sistema farà tutto da solo. Il tool è in grado di fornire una stima sulla percentuale di manipolazione dell'immagine, grazie ad un algoritmo che, sfortunatamente, è in grado di focalizzarsi esclusivamente sul viso e non sul resto del corpo.

L'analisi avviene sui singoli pixel ed il rapporto generato mostra quali parti dell'immagine pensa siano state modificate, con tanto di mappa di calore virtuale delle regioni manipolate. Secondo i primi che l'hanno provato, sembra essere particolarmente efficace per i pixel che sono stati allungati, schiacciati ed interpolati con lo strumento di Photoshop dedicato.

Adobe Face è anche in grado di annullare le modifiche, per riportare la fotografia al momento dello scatto. Insomma, si tratta di una funzionalità estremamente potente che è destinata a diventare molto utile.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo al post sul blog ufficiale.