Abraham Lincoln: Presidente degli Stati Uniti e "leggendario" wrestler

Abraham Lincoln fu il sedicesimo presidente degli Stati Uniti d'America, e oltre ai suoi meriti politici, è bene ricordarlo anche per la sua leggendaria carriera come wrestler, dove vinse oltre 300 match.

Il wrestling che si praticava all’epoca, e quindi nella prima metà del 1800, era diametralmente diverso da quello odierno, che nacque solo a metà del secolo scorso. La disciplina era per lo più una dimostrazione di forza fisica tra due uomini che gareggiavano su un ring, davanti a un pubblico pagante e spesso protagonista di scommesse sul vincitore di un'incontro.

A tal proposito, possiamo ricollegarci ad Abraham Lincoln, che nacque in Kentucky nel 1809 e si trasferì in Illinois nel 1830, dove, proprio in quell’anno, avvenne la sua più importante gara di lotta contro il pugile Jack Armstrong. Lincoln, che iniziò a lottare in giovane età, ebbe la meglio contro l’avversario, il quale attratto dalla rettitudine morale che caratterizzava Abraham, accettò di buon grado la sconfitta per poi instaurarci un rapporto di amicizia. La carriera agonistica di Lincoln, durata circa dodici anni, continuò anche durante le prime fasi del mandato politico e professionale.

Tuttavia, anche se con ben trecento vittorie all’attivo, dovette far fronte ad una sconfitta “bruciante”, contro il rivale e commilitone Hank Thompson. L’incontro, che si disputò durante la Guerra del Falco Nero del 1832, era valido per il titolo di campione del regimento; e nonostante la sconfitta, Abraham si comportò con le solite qualità di umiltà ed eleganza che lo contraddistinguevano. Fattori che successivamente gli valsero l’appoggio di molti americani durante la candidatura per la carica politica.

Ebbene, Abraham Lincoln verrà sempre ricordato dai posteri per gli enormi successi ottenuti durante il suo mandato presidenziale, ponendosi come uno dei più grandi presidenti che l’America abbia mai avuto. È stato il fautore dell’abolizione della schiavitù su tutto il territorio americano, e colui che pronunciò il “patriottico” discorso di Gettysburg per la guerra di secessione americana. Nonostante questo, Lincoln merita di essere riconosciuto, anche, come uno dei più grandi wrestler che il mondo abbia mai avuto. In tal senso è stato inserito nella prestigiosa "Wrestling Hall of Fame" nel 1992.