L'AC Milan presenta il suo speaker, ovvero il Milanese Imbruttito!

Il Milanese Imbruttito è una realtà che si è fatta conoscere molto bene online, tra YouTube e social network. Tuttavia, in pochi sapevano che Germano Lanzoni è anche la voce rossonera.

In particolare, come potete vedere sul canale YouTube ufficiale dell'AC Milan e attraverso il video riproducibile tramite il player presente qui sopra, Germano Lanzoni, noto anche per i contenuti legati a Milanese Imbruttito, è stato ripreso mentre svolgeva il suo lavoro di speaker del Milan. Insomma, finalmente l'arcano è stato svelato e le persone che facevano notare la somiglianza della voce nei commenti dei video sono stati accontentati.

Il contenuto multimediale, dalla durata di oltre 10 minuti, è particolarmente interessante per i tifosi del Milan e per gli appassionati di calcio in generale, in quanto ci porta "dietro le quinte" di ciò che avviene durante le partite del Diavolo in quel di San Siro. Inoltre, buona parte del pubblico non sapeva che Lanzoni è anche lo speaker del Milan e infatti il video ha già superato le 150.000 visualizzazioni.

Nella descrizione del contenuto su YouTube si legge: "Abbiamo passato una giornata insieme al nostro Germano Lanzoni, la voce del Diavolo a San Siro. Con lui abbiamo vissuto Milan-Udinese. Come avrà reagito al gol-vittoria di Rebić?".