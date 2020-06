Accade in Bolivia: si fanno mordere da un ragno vedova nera perché volevano i superpoteri

Fin da piccoli desideriamo tutti dei superpoteri in grado di farci diventare forti come Hulk o Superman. Questa è la stessa cosa che hanno pensato tre ragazzi della Bolivia, che hanno lasciato che un ragno vedova nera li mordesse nella speranza di ottenere gli stessi poteri di Spider-Man. Il risultato? Sono ovviamente finiti in ospedale.

Secondo quanto riportato da Telemundo, dopo che un funzionario del Ministero della Salute ha rivelato i dettagli della storia, i tre ragazzi di 12, 10 e 8 anni erano fratelli, e stavano radunando le loro capre in Chayanta, un piccolo comune della Bolivia, quando hanno avvistato un ragno. I tre ragazzi hanno colpito ripetutamente il ragno con un bastone fino a quando non ha morso ciascuno dei fratelli a turno, afferma il funzionario. Credevano che il morso avrebbe dato loro dei superpoteri.

Non hanno ottenuto poteri e nuove abilità, ma i tre fratelli hanno sperimentato il dolore di un morso di uno dei ragni più velenosi della Terra: che include febbre, tremore e dolore muscolare. La madre dei ragazzi li trovò piangere, e decise di portare i suoi figli al centro sanitario più vicino disponibile, per poi essere trasferiti a loro volta all'ospedale pediatrico di La Paz.

Una settimana dopo essere stati morsi, fortunatamente, sono stati dimessi. Secondo il National Geographic, i ragni vedova nera sono una delle razze più temute al mondo e la più velenosa del Nord America, con un veleno 15 volte più potente di quello di un serpente a sonagli. I loro morsi non sono generalmente fatali, ma quelli più a rischio sono ovviamente i bambini e gli anziani.