Ecco ciò che accade nel cervello quando si fa un'allusione sessuale

Vi ricordate quando è stata l'ultima volta che avete detto un'allusione sessuale in una frase apparentemente innocente, per sbaglio o con intenzione? Sicuramente i vostri interlocutori non sono rimasti impassibili, suscitando in loro qualche reazione. I ricercatori si sono quindi chiesti: cosa causa questa reazione?

La risposta è stata presentata in un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Biological Psychology, dove i partecipanti ascoltavano allusioni registrate che avevano interpretazioni sia letterali che sessuali; qui gli esperti hanno monitorato ciò che accadeva nel loro cervello. Per rendere il tutto più piccante possibili, le voci erano sia neutre che con un tono sessualmente evocativo.

Così, gli autori dello studio hanno esaminato il cervello di 24 giovani adulti volontari grazie all'elettroencefalogramma. Un'analisi delle registrazioni stesse ha mostrato che il linguaggio sessualmente allusivo è spesso pronunciato più lentamente delle altre frasi, e viene detto con un tono di voce più profondo.

Esaminando i dati dell'elettroencefalogramma, gli esperti hanno dimostrato che le allusioni sessuali innescano una reazione unica nel cervello che ha restituito una risposta intensificata. Riguardo l'allusione, "abbiamo scoperto che il cervello integra molto rapidamente ciò che viene detto con il modo in cui viene detto. Questa integrazione serve alla piena comprensione del messaggio trasmesso dall'oratore e delle sue reali intenzioni", afferma l'autore dello studio Simon Rigoulot, professore all'Università del Quebec.

"Inoltre, abbiamo anche trovato una risposta specifica del cervello a queste allusioni sessuali, suggerendo che esiste un'elaborazione distinta per questo tipo di linguaggio. Ciò è, a nostro avviso, coerente con l'idea che le allusioni abbiano una rilevanza sociale molto elevata", afferma infine Rigoulot.

Il nostro cervello è incredibile, e ci sono ancora moltissime cose che non sappiamo riguardo il suo conto.