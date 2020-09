Accadeva oggi: nel 1580 Sir Francis Drake compie la circumnavigazione della Terra

Molti di voi che navigano su queste pagine conosceranno il nome di Sir Francis Drake sopratutto grazie alla serie Uncharted. Bene, Francis Drake (esattamente come Nathan Drake) era un grande e impavido esploratore. Ed è stato un corsaro, un navigatore, un politico e fu insignito del titolo di cavaliere dalla regina Elisabetta I.

Nel 1577, nel pieno della sua fama, Drake ricevette dalla regina Elisabetta il compito d'intraprendere una spedizione contro la Spagna lungo le coste americane del Pacifico. L'esploratore dapprima si dirisse verso Plymouth, in Inghilterra, a dicembre, a bordo della sua nave Pelican (poi rinominata in seguito Golden Hind), con altre quattro navi e con un seguito di più di 150 uomini.

Durante il suo epico viaggio, tra un'abbordata alle navi spagnole e terribili tempeste, Drake potrebbe essere giunto fino all'odierno confine tra Stati Uniti e Canada. Non essendo in grado di trovare il fantomatico passaggio per rientrare nell'Atlantico, girò indietro e si diresse a sud. L'esploratore effettuò numerose soste nel suo viaggio e arrivò fino in Africa. Riuscì a tornare in Inghilterra nel settembre del 1580.

Al suo ritorno, fama e gloria lo aspettavano e fu salutato come il primo inglese a circumnavigare la Terra. Successivamente, pochi mesi dopo, esattamente il 4 aprile del 1581, Drake fu nominato cavaliere dalla regina Elisabetta a bordo della Golden Hind, la nave che lo ha ciecamente accompagnato durante il suo epico viaggio.

Una volta tornato in terra inglese, Sir Francis Drake portò con sé numerosi tesori sottratti dalle nave spagnoli e metà venne dato di diritto alla regina. Il valore di quella sola metà fu superiore alle entrate della corona di un intero anno.