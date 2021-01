Accadeva oggi: era il 31 Gennaio 1950 quando Truman rivelò al mondo la bomba ad idrogeno

Era il 31 Gennaio del 1950 quando il presidente degli Stati Uniti Harry S. Truman dichiarò pubblicamente la sua volontà di sostenere il progetto di sviluppo di una nuova arma: la bomba ad idrogeno - un ordigno ancora più terrificante di quello atomico, sganciato solo 5 anni prima sopra il Giappone e di cui ancora se ne piangevano i morti.

Era il 1946, quando, nel corso di un incontro scientifico a Los Alamos (Nuovo Messico), il fisico ungherese (e naturalizzato statunitense) Edward Teller sostenne che costruire un ordigno ad idrogeno fosse fattibilissimo e chiese apertamente dei finanziamenti. Altri scienziati, al contrario, consci della pericolosità, si dimostrarono scettici, se non del tutto contrari -come Robert Oppenheimer-.

Mentre la comunità scientifica dibatteva sul da farsi, l'intervento della politica non tardò a presentarsi.

La scelta che Truman fece, infatti, non fu per niente improvvisa: soli cinque mesi prima, tra l'Agosto e il Settembre del 1949, la Russia aveva dimostrato al mondo come gli Stati Uniti non fossero più l'unica superpotenza a possedere l'atomica.

Proprio in quel periodo erano stati fatti dei test in Kazakhstan e l'intelligence anglo-americana era venuta a conoscenza del fatto che fosse stato uno dei migliori scienziati nel programma statunitense dello sviluppo del nucleare, Klaus Fuchs (di origine tedesca), a dare ai sovietici le informazioni necessarie per poter ricreare una bomba uguale in tutto e per tutto a quella sganciata in Giappone.

Potrete immaginare, quindi, il grande caos che si sollevò nella popolazione occidentale quando si venne a sapere che il presidente di quella nazione che doveva rappresentare l'unica speranza dopo anni atroci di guerra si stesse munendo di un'arma ancora più terrificante. I giornali la definivano "la superbomba di Truman".

La prima a detonare ufficialmente fu "Mike", il primo Novembre del 1952, vicino alle isole Marshall (nell'Oceano Pacifico). L'esplosione fu talmente forte che spazzò via un'intera isola e di questa rimase solo un enorme cratere sulla superficie. Secondo i dati, la temuta nuvola a fungo salì fino alla stratosfera, raggiungendo i 17,37 km di altezza in soli 90 secondi. Il punto massimo arrivò un minuto dopo, quando il "fungo" si stabilizzò a 36,58 km di altezza.

Solo tre anni dopo, però, Mike perse il suo primato. Alla quasi-conclusione del mese di Novembre, nel 1955, l'Unione Sovietica, per l'ennesima volta, dimostrò di non essere inferiore, a livello del comparto tecnologico e militare, ai loro rivali occidentali. La seconda superpotenza mostrò al mondo di possedere la "superbomba" e di poterla far detonare tanto quanto gli Stati Uniti.

All'Unione seguirono anche il Regno Unito, la Francia e l'India nel corso degli anni successivi. Sarà, però, proprio la grande rivale degli Stati Uniti a far esplodere la più potente bomba mai realizzata, che liberò un'energia 3,125 volte superiore a quella di fissione della Little Boy, quando venne sganciata su Hiroshima. Questo spaventoso ordigno passa alla storia la "Bomba Tsar" e, se volete vedere con i vostri occhi la potenza della sua esplosione, vi suggeriamo questo suggestivo, e al contempo terrificante, video.

Per questo, la bomba ad idrogeno, per tutte quelle persone che vissero nel pieno periodo della Guerra Fredda, venne denominata come "infernale", poiché era simbolo di una possibile guerra termonucleare che poteva scoppiare da un momento all'altro e spazzare via l'intero mondo per come era stato conosciuto fino a quel momento.