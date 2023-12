Purtroppo è accaduto: abbiamo fatto estinguere il primo pesce nella nostra storia

Purtroppo, la Charles Darwin University di Darwin, in Australia, ha da poco annunciato ufficialmente la scomparsa di Urolophus javanicus. No, non si tratta di un misterioso mostro come potrebbe far credere il suo nome, ma di un pesce: la Razza di Giava.

Questa volta non parliamo di uccelli estinti che seguono l’uomo, ma della splendida razza di Giava. Si tratta di una rarissima razza che detiene purtroppo un triste primato: è il primo pesce ad essersi estinto ufficialmente per colpa dell'uomo.

Come può facilmente fare intuire il nome, il suo habitat era localizzato intorno alla celebre isola indonesiana e poterne osservarne un esemplare (collocato in un museo) all’interno del seguente link.

Ad essere sinceri, fino ad oggi eravamo a conoscenza dell’esistenza di un solo esemplare scoperto nel lontano 1862 da uno zoologo tedesco. Il problema però, risiede nel fatto che da quel momento abbiamo completamente perso le sue tracce.

Ecco spiegato dunque perché, pur sapendo della sua "sparizione" circa 150 anni fa, solo ora attraverso gli avanzati strumenti della Charles Darwin University possiamo dimostrare scientificamente che la sua scomparsa è certamente correlata con l'azione umana. Ma come è stato possibile?



Per rispondere a questa domanda, è sufficiente osservare la costa di Giava per rendersi conto di quanto si sia industrializzata negli ultimi anni. Tutto ciò ha contribuito ovviamente alla distruzione di ogni equilibrio esistente all’interno di quel particolare e delicato ecosistema.

A questo punto però, considerando anche il rischio estinzione degli anfibi, è importante sottolineare un concetto semplice e allo stesso tempo drammatico: la razza di Giava rappresenta il primo pesce d’acqua salata che si è estinto a causa nostra, non di acqua dolce…