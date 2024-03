Il Governo accelera sulla morte dello SPID: fino a quando sarà attivo?

Come noto, il 2024 sarà l’anno di IT-Wallet, ed il Governo ha già iniziato i grandi movimenti in vista del lancio della nuova app. Oggi, l’Esecutivo ha presentato una nuova campagna di comunicazione, promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, per spingere gli utenti ad utilizzare la CIE come strumento d'accesso alla PA.

Il sottosegretario Alessio Butti, a riguardo ha affermato che il Governo vuole facilitare l’accesso alla pubblica amministrazione, ed ha annunciato che lo SPID resterà attivo fino al 2026. Con questa campagna, “si promuove la nascita di una App che permette di risolvere alcune problematiche che erano emerse nel recente passato. Ci sono ancora problemi però per riuscire ad avere la Cie. Stiamo pian piano aiutando i comuni e le amministrazioni. Bisogna avere fiducia”. Come abbiamo avuto modo di raccontare, infatti, analogamente al Passaporto anche i tempi d’attesa per la CIE sono elevati nonostante gli open day promossi da vari comuni.

Nonostante ciò, però, ha osservato Butti, “la Carta d’Identità Elettronica è stata rilasciata a oltre 43 milioni di italiani, con più di 14 mila amministrazioni che offrono la possibilità di accedere con la CIE ai propri servizi digitali. Comuni, scuole, grandi PA Centrali come INPS e Agenzia delle Entrate: sono numeri in costante crescita, anche grazie ai fondi PNRR messi a disposizione del Dipartimento per la trasformazione digitale”.

Con questa campagna il Governo punta a promuovere l’utilizzo della CIE, l’identità digitale garantita dallo Stato che, attraverso l’app CieID, che offre il massimo livello di sicurezza (livello 3) nell’accesso ai servizi online, “in linea con quanto richiesto dai Regolamenti europei e con quanto prevede lo sviluppo dell’IT Wallet, il Sistema di portafoglio digitale italiano”,

