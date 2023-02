Il Governo accelera con lo switch off al digitale terrestre DVB-T2: i comuni interessati

Il Governo Italiano, e nella fattispecie il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fa un passo in avanti significativo verso il passaggio definitivo al nuovo digitale terrestre, a dispetto delle indiscrezioni che volevano un rinvio del passaggio al DVB-T2.

Di Concerto con il Ministero dell’Economia, il Ministero diretto da Adolfo Urso ha messo sul piatto 2,5 milioni di Euro per consentire agli operatori adeguare gli impianti di trasmissione e garantire ai cittadini la continuità di fruizione dei programmi.

Ad essere interessati sono i territori che non rientrano nelle zone di coordinamento radioelettrico internazionale, e nella fattispecie le province di L’Aquila, Potenza, Vibo Valentia, Avellino, Benevento, Salerno, Parma, Reggio Emilia, Frosinone, Rieti, Brescia, Isernia, Asti, Nuoro, Ogliastra, Messina, Palermo, Arezzo, Pistoia, Trento, Perugia, Belluno e alcuni comuni della provincia di Bolzano.

Come si legge nel comunicato stampa diffuso sul sito web del Ministero, oltre ai territori menzionati potranno accedere alle agevolazioni anche le aree in cui non sono sostenibili economicamente gli interventi per la ricezione di segnale televisivo.

Si tratta di un’accelerata importante verso il nuovo standard televisivo: appare quanto mai chiaro che il Governo voglia spingere per chiudere la partita a stretto giro. Al momento non sono giunte informazioni su eventuali rinvii, però.