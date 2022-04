Il più grande acceleratore di particelle distrugge un nuovo record

Tra le armi a disposizione dell'umanità per sondare il vasto universo in modo scientifico c'è uno strumento molto conosciuto. Sotto Ginevra c'è una serie di tunnel che ospita l'acceleratore di particelle LHC del CERN, il più grande al mondo. Nel corso degli anni di attività, sono già state tante le scoperte effettuate dal gruppo di ricerca.

Continuamente potenziato, l'LHC si è risvegliato dopo alcuni anni di sonno che servivano per incrementare ulteriormente la potenza e ottenere quindi nuove rilevazioni che prima non erano possibili. E i risultati già si fanno vedere, nonostante l'acceleratore di particelle abbia ripreso a funzionare soltanto da pochissimi giorni dopo questo lungo stop di tre anni.

In passato, il record raggiunto dall'LHC era di 6,5 TeV, raggiunto nel 2015 quando ci fu la seconda grande operazione dell'acceleratore prevista dal CERN. Adesso, dopo gli ulteriori potenziamenti al sistema, il CERN è stato in grado di spingere l'LHC fino a 6,8 TeV, distruggendo il record precedente. Il nuovo livello è "molto vicino all'energia prevista dell'LHC, che è di 7 TeV" afferma Jorg Wenninger, capo della sezione delle operazioni dei raggi dell'LHC e coordinatore dell'intero progetto LHC.

Per il momento, Wenninger e il suo team si sono limitati a generare dei raggi separati che consistono di un numero di protoni molto piccolo, lungo tutta la circonferenza dell'acceleratore di particelle. È necessario svolgere queste operazioni per assicurarsi che tutto sia stato messo a punto e che non ci sia la possibilità di problemi o danni, che potrebbero costare sia tempo che denaro.

Pian piano però l'LHC incrementerà sempre di più la potenza e l'intensità, così da ottenere i dati necessari per svelare i misteri dell'universo che più attanagliano la mente dei fisici di tutto il mondo.