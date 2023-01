L'acceleratore di particelle più grande dell'emisfero sud si trova in Brasile

La scienza non smette mai di progredire, anche quando non ce ne accorgiamo. Nato da una speciale collaborazione Italo-Latino Americana, l'acceleratore di particelle SIRIUS è una delle costruzioni scientifiche più avanzate in Brasile, e sarà presentato ufficialmente a Roma nei prossimi giorni. Vediamo di cosa si tratta.

Le sfide che affrontiamo in ambito di energia, ambiente, suolo e medicina sono a dir poco complesse, e richiedono i migliori sviluppi scientifici e tecnologici di cui disponiamo. Gli acceleratori di particelle, grazie al loro studio dei materiali complessi e ai loro risultati sensazionali hanno contribuito in maniera significativa al progresso in tutte queste aree. È per questo che non possiamo affidarci solo al Large Hadron Collider, ma è necessario investire nella costruzione di nuove opere ingegneristiche di questo tipo.

L'acceleratore di particelle SIRIUS, inaugurato qualche anno fa in Brasile, è una delle pochissime sorgenti di luce di sincrotrone al mondo. Nello specifico, un "sincrotrone" è un acceleratore di particelle in cui il campo magnetico aumenta in sincronia con l'aumento dell'energia cinetica delle particelle. Si tratta della più grande e complessa infrastruttura scientifica mai costruita in Brasile.

Questa struttura è particolarmente degna di nota anche per gli sforzi collaborativi tra scienziati italiani e brasiliani che ne hanno permesso la realizzazione.

"L'acceleratore di ultima generazione SIRIUS offre opportunità promettenti per la cooperazione scientifica. I brillanti scienziati che lavorano in Brasile e in Italia intrattengono tra loro un proficuo e tradizionale dialogo," ha affermato l'Ambasciatore del Brasile in Italia, Helio Ramos. "Sono convinto che i benefici offerti da SIRIUS alla ricerca serviranno anche a rafforzare ulteriormente le già consolidate relazioni scientifiche e accademiche tra i nostri due Paesi."

L'acceleratore di particelle Sirius sarà presentato attraverso un seminario all'Ambasciata del Brasile a Piazza Navona, a Roma, il 1° Febbraio alle ore 9:30. Il seminario è aperto al pubblico e se siete interessati potete tranquillamente iscrivervi per partecipare attraverso questo link. In alternativa, potete seguire l'evento in streaming sul canale Youtube dell'Amabasciata del Brasile.