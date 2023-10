Ecco un'acceleratore di particelle minuscolo: 54 milioni più piccolo dell'originale

Un gruppo di scienziati della Friedrich-Alexander University di Erlangen-Nuremberg (FAU) in Germania ha sfidato ogni aspettativa, creando quello che è stato riconosciuto come il più piccolo acceleratore di particelle mai realizzato, una vera e propria meraviglia nanotecnologica.

Questo straordinario dispositivo, noto come acceleratore di elettroni nanofotonico (NEA), è incastonato in un microchip e ospita un tubo di accelerazione microscopico lungo solo pochi millimetri, dimostrando che la potenza non è sempre una questione di dimensioni.

Con un diametro interno di soli 225 nanometri, circa 400 volte più sottile di un capello umano, questo acceleratore è 54 milioni di volte più piccolo dell'enorme Large Hadron Collider (LHC) situato in Svizzera, eppure è in grado di accelerare gli elettroni aumentando la loro energia del 43%. L'obiettivo principale di questa impresa non è competere con i giganti della fisica delle particelle, ma aprire nuove strade, in particolare nel campo della medicina.

Gli scienziati immaginano un futuro in cui questi micro acceleratori potrebbero essere integrati in strumenti medici come gli endoscopi, permettendo trattamenti di radioterapia mirati direttamente nelle aree colpite dal cancro, riducendo così i danni ai tessuti sani circostanti.

L'invenzione rappresenta un passo avanti significativo rispetto alle forme attuali di radioterapia, e benché ci sia ancora molta strada da fare prima che questa tecnologia possa essere utilizzata clinicamente, il successo di questo esperimento segna un punto di svolta nella medicina e nella fisica delle particelle.

La sfida ora per gli scienziati è migliorare ulteriormente il design del NEA, esplorando materiali alternativi e sperimentando con l'impilamento di più tubi uno accanto all'altro per aumentare ulteriormente l'energia delle particelle accelerate.