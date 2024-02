L'acceleratore di particelle più grande al mondo: ecco quando iniziano i lavori

Recentemente, vi abbiamo raccontato che gli scienziati del CERN stanno lavorando a un nuovo acceleratore di particelle assai più ambizioso del Large Hadron Collider: il Future Circular Collider.

Tuttavia, non vi abbiamo parlato dei problemi e delle insidie che si nascondono dietro la realizzazione di una struttura simile; una fra tante è quella che prevede la costruzione di un tunnel sotterraneo di 100 km.

Inoltre, bisogna ancora trovare un punto adatto su cui fare emergere il collisore di particelle, onde evitare aree geologicamente interessate, bisogna ottimizzare l’efficienza futura del dispositivo, stabilire una connessione con l’attuale LHC e rispettare gli impatti ambientali delle infrastrutture che si trovano in superficie.

Insomma, capire dove posizionare questo mostro della tecnologia e della fisica è davvero importante. Pare che il CERN voglia posizionare il FCC in un tunnel sotterraneo che passa tra l’alta Savoia e l’Ain, in Francia, e Ginevra, in Svizzera (è lì che si trova LHC). I due collisori lavoreranno insieme in sequenza.

L’inizio della prima fase dei lavori è previsto intorno alla metà degli anni ‘40 e comprende un collisore elettrone-positrone (FCC-ee) e successivamente sarà giunto il collisore protone-protone (FCC-hh). Chissà se in questo secolo riusciremo davvero a svelare la fisica oltre il Modello Standard!