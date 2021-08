Si accende il calcio su Amazon Prime Video: stasera la Supercoppa Europea

Si accende il grande calcio europeo su Amazon Prime Video in Italia. Questa sera, a partire dalle ore 20:30, la piattaforma gratuita del colosso di Seattle trasmetterà la finale di Supercoppa UEFA tra il Chelsea vincente della Champions League, ed il Villareal che ha portato a casa l'Europa League.

In diretta dal Windsor Park di Belfast, gli abbonati Prime potranno seguire gratuitamente la sfida, dal momento che Amazon ha portato a casa i diritti per la trasmissione della Supercoppa Europea e della migliore partita di ogni mercoledì di Champions League per i prossimi tre anni.

In studio ci saranno Giulia Mizzoni con Gianfranco Zola, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese, mentre la telecronaca è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Nel corso di un evento a cui abbiamo avuto modo di partecipare la scorsa settimana, Amazon ha svelato che la Champions League sarà trasmessa in 4K HDR in streaming, a patto di disporre di una connessione in grado di reggere tale risoluzione ed un flusso di dati così elevato. Non è chiaro se anche la Supercoppa UEFA di stasera sarà trasmessa a tale risoluzione, ma è innegabile che si tratti di un importante primo banco di prova.

Per tutte le informazioni su dove seguire il calcio in TV per i prossimi tre anni, vi rimandiamo al nostro approfondimento.