Sta per essere acceso il laser più potente degli Stati Uniti: ecco a voi ZEUS

I ricercatori hanno deciso di accendere il laser più potente degli Stati Uniti, e lo strumento fornirà loro un nuovo livello di comprensione della fisica del plasma e degli acceleratori di particelle. Il laser si chiama come il padre di tutti gli dei nella mitologia greca, ZEUS, e il suo nome è tutto un programma.

Acronimo di Zetawatt-Equivalent Ultrashort pulse laser System, il marchingegno produce un impulso ultracorto ed estremamente potente di soli 25 femtosecondi (un quadrilionesimo di secondo). La cosa incredibile è che, man mano che le capacità del laser aumenteranno, sarà utilizzato per studiare alcuni dei fenomeni più esotici dell'Universo (ovviamente in scala) all'interno del laboratorio.

"ZEUS sarà il laser con la massima potenza di picco negli Stati Uniti e tra i sistemi laser più potenti al mondo", afferma l'astrofisico Karl Krushelnick dell'Università del Michigan. La fase iniziale richiederà 30 terawatt (30 trilioni di watt) di potenza, una quantità impressionante, ma solo una piccola percentuale di ciò che ZEUS sarà in grado di fare.

Il dispositivo sarà persino utilizzato per studiare un nuovo tipo di imaging a raggi X. Entro la fine del 2023, ZEUS dovrebbe condurre esperimenti su vasta scala in campi come la fisica quantistica, la sicurezza dei dati, la scienza dei materiali, il telerilevamento e la diagnostica medica, nonché lo studio di alcuni degli oggetti più estremi nello spazio.

Una volta acceso, insomma, il laser ci darà la possibilità di aumentare la nostra conoscenza di alcuni dei fenomeni più complicati della scienza. Il team dietro lo sviluppo sottolinea che lo strumento è disponibile per i ricercatori di tutto il mondo. "Non vediamo l'ora di far crescere la comunità di ricerca e di coinvolgere persone con nuove idee per esperimenti e applicazioni", afferma infine Krushelnick.