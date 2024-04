Accessori PC gaming: questo mouse Corsair per gli FPS è in offerta ad un prezzo BOMBA

Fra le tante offerte Amazon che stanno arrivando nel corso delle ultime ore ve ne segnaliamo una relativa ad un mouse da gaming Corsair, perfetto per chi è solito giocare agli sparatutto in prima persona su PC.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Ci stiamo riferendo al CORSAIR KATAR PRO XT, un mouse da gioco ultraleggero che gode di tempi di risposta molto brevi grazie al collegamento via cavo. Tra le principali caratteristiche di questa periferica, il cui peso è di soli 73 grammi, troviamo una forma simmetrica e compatta per la massima ergonomia durante l'utilizzo ed un sensore ottico da 18.000 DPI, tale da consentire un tracciamento preciso ed accurato durante le sessioni di gioco con gli FPS. Passando invece ai tasti, il mouse KATAR PRO XT propone switch Omron molto resistenti e pensati per sopportare fino a 50 milioni di click. Inoltre il sistema Corsair Quickstrike rende il click ancora più veloce, così da poter sparare negli FPS alla velocità della luce.

Per chi se lo stesse chiedendo, il dispositivo è perfettamente compatibile con il software iCUE, che permette di personalizzare vari aspetti del mouse su PC. Occorre però precisare che il KATAR PRO XT può essere utilizzato anche su Mac ed è compatibile con Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5 per quello che riguarda i soli giochi che supportano mouse e tastiera.

Almeno per il momento, il mouse è scontato del 36% e può essere acquistato ad un ottimo prezzo. Non possiamo però sapere quanto resterà attiva l'offerta su Amazon, poiché non sono state fornite indicazioni in tal senso da parte del colosso dell'e-commerce. Insomma, se siete interessati all'acquisto vi suggeriamo di non temporeggiare troppo, poiché il prezzo potrebbe aumentare nuovamente.

