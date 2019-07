L'accessorio che trasforma i vostri Apple Watch in degli iPod vintage

Nostalgia degli iPod di un tempo? Un'azienda ha creato un accessorio in silicone che camuffa i vostri Apple Watch con le sembianze di un iPod dei primi anni 2000. L'azienda in questione è la Elago, specializzata in accessori personalizzati per i device Apple, incluse le Airpod.

Uno degli ultimi prodotti è l'Elago W6, una serie di stand per Apple Watch che omaggia le prime generazioni degli iPod. Disponibile nel classico colore grigio Apple, e in un più improbabile nero-rosso.

Non è la prima trovata di questo tipo dell'azienda, che nel 2017 con la sua linea di stand W3 ne aveva creato uno con il look retro di un Macintosh.

Lo stand Elago W6 è in silicone ed è venduto ad un prezzo relativamente contenuto: si parla di 12,99$. Che è molto meno del valore di un vero iPod del 2001 in perfette condizioni.

Curiosamente (ma non troppo, in realtà) come nota 9to5Mac l'azienda ben si guarda da fare qualsiasi riferimento esplicito ai device "vintage" che omaggia. Ad esempio, questa è la descrizione del W3:

"Vintage design. View your Apple Watch display through a blast from the past. The display lines up perfectly to seem as though it is the display of an old Apple monitor."

La parola Macintosh non compare mai. Come dire, il confine tra omaggio e violazione della proprietà intellettuale è sottile e scivoloso. Meglio usare prudenza.