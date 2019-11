Accetteresti 1.830$ per essere ripreso 24 ore su 24 per un mese?

Un nuovo esperimento vuole capire quanto valutiamo esattamente la privacy. Project Exograph vuole offrire 1830$ ad una persona in cambio della sua riservatezza. Se accetti i soldi, allora l'organizzazione può riprenderti 24 ore su 24 per un mese intero. Senza spazi di privacy, fatta eccezione per il bagno.

Dietro a Project Exograph c'è un'azienda giapponese che si chiama Plasma Inc. La mission della Plasma? "Promuovere l'avanzamento della società attraverso la scienza e la tecnologia, contribuendo al benessere dell'umanità". A seconda del tono con cui la si legge potrebbe sembrare sia un'utopia che una distopia.

Quattro persone disoccupate hanno già accettato di far parte dell'esperimento, la loro vita sarà costantemente ripresa per un mese intero. La Plasma installerà diverse telecamere all'interno delle loro case, e l'unico angolo ceco è il bagno. Le telecamere riprenderanno tutto quello che faranno, e in cambio saranno ricompensati con 200mila yen, che equivalgono grossomodo a 1700 euro.

Al termine dell'esperimento le immagini saranno modificate per rendere anonimi i partecipanti. Questo perché la Plasma palerà con altre aziende e enti per capire se le riprese hanno un valore economico e se, in altre parole, potrebbero essere vendute. Cosa che comunque l'azienda non intende fare, il punto è capire se la vita di una persona, al fine della profilazione (o magari dell'intrattenimento) può avere un valore economico.

Oggi le aziende acquistano già i nostri dati, la Plasma spera di capire se esistono compagnie interessate anche, letteralmente, alla nostra vita.