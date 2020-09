L'acciaio inossidabile è stato creato mille anni prima del previsto

Secondo una ricerca pubblicata sul Journal of Archaeological Science, una lega simile all'acciaio inossidabile potrebbe essere stata inventata ben 1.000 anni prima della sua "invenzione ufficiale", avvenuta all'inizio del XIX secolo.

Gli archeologi hanno trovato ciò che pensano sia la prova dell'acciaio inossidabile in quello che oggi è Chahak in Iran. Il metallo sarebbe stato utilizzato per fabbricare armature e armi, comprese spade e pugnali. L'acciaio inossidabile è anche meno noto come acciaio al cromo. La scoperta non è dello stesso materiale di oggi, ma mostra prove di cromo mescolato con ghisa.

"Questa ricerca non solo fornisce le prime prove conosciute per la produzione di acciaio al cromo risalenti già all'XI secolo d.C., ma fornisce anche un tracciante chimico che potrebbe aiutare l'identificazione di manufatti nei musei o nelle collezioni archeologiche fino alla loro origine a Chahak", afferma l'archeologo Rahil Alipour dell'University College di Londra.

L'acciaio inossidabile ha avuto una storia molto più lunga e varia di quanto gli esperti abbiano mai immaginato. Oggi Chahak è solo un piccolo villaggio, ma numerosi antichi manoscritti lo indicano come un importante centro per la produzione di acciaio nell'era persiana, forse era anche l'unico luogo nella regione in cui all'epoca veniva prodotto acciaio.

Attraverso la datazione al radiocarbonio e l'analisi al microscopio elettronico a scansione, il team è stato in grado di identificare piccole quantità di cromite nel carbone di scarto rimasto dalla produzione di metalli nel X-XII secolo. Questo cromo aggiuntivo avrebbe reso gli strumenti e le armi prodotti dalla miscela più duri e resistenti. "Questo [scoperta] è molto importante, poiché ora possiamo cercare questo elemento negli oggetti di acciaio e risalire al loro centro o metodo di produzione", affermano infine gli autori dello studio.