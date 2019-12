Accogliamo il 2020 con 5 bizzarri prodotti tecnologici che vedremo al CES

Il 2020 è arrivato ed è quindi giunta l'ora di vedere quali sono i prodotti tecnologici che saranno presenti al prossimo CES di Las Vegas. Non stiamo parlando di automobili volanti o di avanzati quartieri stampati in 3D, bensì di tavole da surf "volanti" e cucce per gatti hi-tech.

Avete capito bene: stando anche a quanto riportato da TechRadar, queste tipologie di dispositivi saranno presenti all'edizione 2020 del CES di Las Vegas, che si terrà da martedì 7 gennaio a venerdì 10 gennaio. Tuttavia, i due prodotti citati sono solamente la punta dell'iceberg, visto che ci saranno molte altre strane tecnologie al Las Vegas Convention Center.

Vediamo insieme quali sono i 5 prodotti tecnologici più bizzarri che saranno presenti al CES 2020.

Waydoo Flyer : una sorta di tavola da surf "volante". Dispone di un'elica che gira sott'acqua e si può controllare tramite Bluetooth. La velocità massima è di circa 45 km/h, l'autonomia è di 75 minuti e il prezzo è di 6495 dollari. Se volete saperne di più, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo video.

Cue Caremitou : una cuccia per gatti hi-tech. È in grado di misurare il peso del gatto, registrare quante volte entra all'interno della cuccia e persino prelevare campioni di urina. Ovviamente tutto viene gestito tramite un'applicazione per smartphone che si collega alla cuccia tramite Bluetooth. Se vi interessa il prodotto, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale dell'azienda.

Redison Senstroke : delle bacchette per la batteria "smart". Vanno collegate al proprio dispositivo mobile e quest'ultimo riproduce il suono reale della batteria. In questo modo, ci si può esercitare battendo su qualsiasi cosa. Il costo? 160 euro per lo starter kit. Se vi interessano, trovate tutto a questo indirizzo.

Air Selfie AIR PIX : il nome è autoesplicativo. Stiamo parlando di un drone pensato per farsi i selfie. Il prezzo del prodotto è pari a 99,95 dollari. Per maggiori dettagli, potete consultare il sito ufficiale.

BassMe wearable subwoofer: un subwoofer indossabile. Il dispositivo si posiziona sul petto e pone il suo focus sui bassi. Per tutte le informazioni del caso, vi rimandiamo alla pagina KickStarter del progetto.

Insomma, sembra proprio che i primi giorni del 2020 ci riserveranno delle "sorprese tecnologiche" alquanto atipiche. Cogliamo l'occasione per augurarvi un felice anno nuovo!