Accordo tra Antitrust Italiano e Google: più facile la portabilità dei dati

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha annunciato la chiusura dell’istruttoria aperta contro Google per la portabilità dei dati a seguito degli impegni assunti dal gigante dei motori di ricerca che ha facilitato il trasferimento ad altre piattaforme dei dati presenti nel proprio ecosistema.

Nel comunicato stampa pubblicato da AGCM si legge che gli impegni proposti da Google idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali sono stati accettati. Il gruppo infatti “ha presentato un pacchetto di tre impegni, dei quali due prospettano soluzioni integrative di Takeout - il servizio che Google rende disponibile agli utenti finali per il backup dei propri dati - per facilitare l’esportazione di dati verso operatori terzi. Il terzo impegno offre la possibilità di iniziare a testare, prima del rilascio ufficiale, una nuova soluzione - attualmente in fase di sviluppo - che permetterà la portabilità diretta dei dati da servizio a servizio, per gli operatori terzi autorizzati da un utente finale che ne faccia richiesta, in relazione ai dati forniti dall’utente stesso o generati mediante la sua attività sul motore di ricerca online di Google e della piattaforma YouTube”.

Secondo l’Autorità, gli impegni presentati da Google garantiscono un’importante automatizzazione della procedura di Takeout dei dati e migliorano un meccanismo di interoperabilità che rende accessibili a piattaforme terze i dati disponibili nell’ecosistema. “Utenti e operatori terzi potranno avvalersi di questo meccanismo fino al rilascio di una soluzione di portabilità diretta da servizio a servizio, che, secondo quanto indicato dalla stessa Google, avverrà nel primo trimestre del 2024. Inoltre, per effetto degli impegni, gli operatori terzi interessati ai dati di Google potranno iniziare a testare la citata soluzione di portabilità diretta per quanto riguarda i servizi Google Search e YouTube con almeno sei mesi di anticipo rispetto al suo effettivo rilascio” conclude.