Accordo DAZN-AGCOM su qualità dello streaming ed assistenza: gli 11 impegni

L’AGCOM ha annunciato che nel corso della seduta del Consiglio dello scorso 5 Luglio 2022 sono stati approvati gli impegni proposti da DAZN a seguito del procedimento sanzionatorio avviato lo scorso 3 Febbraio.

La piattaforma di streaming che trasmette la Serie A, nello specifico, ha assunto 11 impegni in tema di qualità dello streaming ed assistenza e si è impegnata ad approntare un customer care efficace ed efficiente che preveda la possibilità di effettuare un contatto diretto con una persona fisica. Sostanzialmente quindi DAZN si è impegnata a proporre ai propri utenti un servizio d’assistenza “tradizionale”, che sarà possibile contattare in qualsiasi momento per affrontare i vari problemi.

DAZN, inoltre, si è anche impegnata ad adottare ogni accorgimento di natura tecnica funzionale per prevenire i malfunzionamenti del live streaming.

Tra gli impegni assunti da DAZN ce ne sono tantissimi riguardo l’assistenza clienti, ma è prevista anche la creazione di un’unità di monitoraggio congiunta con l’Autorità, l’ottimizzazione dei profili di encoding più bassi per offrire un miglioramento della qualità delle immagini e l’eventuale istituzione di tavoli tecnici con i singoli provider per analizzare la questione relativa ai DAZN Edge.

L’annuncio arriva a poche settimane dal reveal ufficiale dei nuovi prezzi di DAZN per la Serie A 2022/2023, che hanno suscitato non poche perplessità tra gli utenti.