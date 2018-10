Accordo Elon Musk - SEC approvato dal giudice, Tesla torna in positivo

Ricorderete sicuramente l'infinita vicenda tra Elon Musk e la consob americana SEC, che ha costretto l'imprenditore a lasciare la presidenza di Tesla e a pagare una multa da 40 milioni di dollari. Ebbene, nonostante gli ultimi attriti, l'accordo è stato approvato dal giudice. La notizia a fatto tornare le azioni di Tesla in positivo.

In particolare, stando a quanto riportato anche dai colleghi di TechCrunch, le azioni di Tesla sono tornate a salire del 4% in giornata, in seguito all'approvazione.

Per chi non avesse seguito la vicenda, Elon Musk ha pagato caro i suoi ultimi tweet. Infatti, in seguito all'azione legale per frode legata all'annuncio di voler togliere Tesla dalla Borsa, che aveva spinto alcuni investitori a muovere accuse di aggiotaggio, è arrivato l'accordo finale con la SEC: Musk lascia il posto di presidente e deve pagare 40 milioni di dollari di multa.

In particolare, questa cifra verrà versata in questo modo: 20 milioni di dollari da Musk e 20 milioni di dollari da Tesla. Per quanto riguarda il ruolo del vulcanico imprenditore, riportiamo quanto scritto da diverse fonti: "L'intesa prevede che Musk può rimanere Ceo di Tesla ma deve rinunciare alla presidenza per almeno tre anni".

Ora, dunque, la vicenda sembra essere giunta alla sua conclusione e nel frattempo Musk continua comunque a parlare dei piani futuri di Tesla, come quelli riguardanti il nuovo chip AutoPilot.