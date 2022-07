Accordo Open Fiber - AVM: la connettività arriva a 2,5 Gigabit al secondo su FTTH

Con un comunicato diffuso quest’oggi, Open Fiber ha annunciato di aver raggiunto un accordo commerciale con AVM per soddisfare le esigenze di consumatori ed aziende che si affidano alle connessioni in fibra ottica FTTH.

Nella fattispecie, da oggi gli operatori partner di Open Fiber potranno offrire l’offerta di connettività FTTH a 2,5Gbps comprensiva di modem FRITZ!Box 5530 Fiber che permette agli utenti di navigare su rete Open Fiber e godere di una qualità e prestazioni internet superiori.

Il modem FRITZ!Box, infatti, supporta lo standard WiFi 6 Mesh con MU-MIMO.

“Si tratta di una collaborazione a livello europeo per facilitare e promuovere la diffusione della banda larga FTTH a 2,5Gbps da parte degli operatori retail che possono fornire il servizio agli utenti finali molto rapidamente e con tutti i benefici di una produzione ‘locale’. Infatti, i nostri FRITZ!Box sono tutti Made in Europe e permettono una commercializzazione veloce delle nuove tecnologie. È un orgoglio per AVM aver messo a punto questa offerta con l’obiettivo di offrire la miglior customer experience di navigazione Wi-Fi”ha affermato Giovanni Cristi, Head of Telco Italy & Senior Business Development Manager di AVM Italia. “Tutti i prodotti AVM sono studiati con una particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e privacy dei dati e anche dei brevetti. Il nostro sistema operativo FRITZ!OS permette, ad esempio, di configurare facilmente e in italiano il parental control, il firewall integrato e la priorità dei dispositivi connessi. Inoltre, i nostri prodotti sono costantemente aggiornati senza costi aggiuntivi”.

“Le applicazioni digitali più recenti e quelle che saranno sviluppate in futuro richiedono una grande quantità di banda e una connessione ultraveloce e stabile. A oggi, l’unica tecnologia in grado di raggiungere e superare il Gigabit è la fibra ottica FTTH. Open Fiber sta lavorando non solo per portarla in tutta Italia, ma anche per migliorare ulteriormente la qualità dell’infrastruttura che mettiamo a disposizione dei nostri 300 operatori partner, e la proficua collaborazione con AVM si inserisce in questo percorso”ha dichiarato Domenico Dichiarante, Head of Operational Marketing di Open Fiber.

Ricordiamo che su queste pagine abbiamo pubblicato una guida che spiega come verificare la copertura Open Fiber.