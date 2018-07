Accordo Sky - DAZN per le partite di Serie A: niente pacchetto unico

Dopo l'accordo firmato la scorsa settimana con Mediaset, Perform ne ha firmato uno simile anche con Sky, per la trasmissione delle tre partite di Serie A che mancavano nel pacchetto Sky Calcio.

Sfortunatamente, però, non è stato scongiurato il pericolo del doppio abbonamento, dal momento che la partnership stilata dalle due compagnie è simile a quello con il Biscione: fondamentalmente non si tratta di un accordo di ritrasmissione, il che vuol dire che gli utenti per visualizzare le partite di Serie A e Serie B dovranno comunque pagare l'abbonamento a DAZN, ma il prezzo sarà più vantaggioso.

Al posto dei 9,90 Euro previsti per tutti gli utenti, infatti, gli abbonati a Sky potranno pagare "solo" 7,90 Euro.

I benefici più importanti arriveranno per gli abbonati Sky Q, perchè l'applicazione di DAZN sarà integrata nel nuovo ecosistema della pay tv di Murdoch. Le partite, e questo è estremamente importante da sottolineare, non saranno trasmesse direttamente da Sky, ma dovranno per forza di cosa essere viste attraverso l'infrastruttura di Perform, e quindi via streaming.

DAZN, evidentemente, è riuscita a resistere alle offerte diverse arrivate per la ritrasmissione delle partite. I gestori della piattaforma puntano a farla diventare un punto di riferimento per gli sport, e probabilmente mirano ad acquistare anche i diritti tv della Liga Spagnola.

Per coloro che non hanno SkyQ, invece, probabilmente l'unico modo per poter godere della promozione è rappresentato dai metodi tradizionali.