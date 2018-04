Accordo Sky - Mediaset: i canali di Premium Cinema arrivano anche su Sky On Demand

Qualche giorno fa, nella nostra notizia riguardante l'arrivo dei canali Premium Cinema su Sky a seguito dell'accordo firmato tra le due compagnie, avevamo parlato di una situazione poco chiara dal fronte Sky On Demand.

La pay tv di Murdoch ha provveduto ad aggiornare la pagina di supporto pubblicata ormai da qualche settimana sul proprio sito web ufficiale, facendo un pò di chiarezza proprio sul fronte di Sky On Demand.

Nella FAQ dedicata, infatti, si legge che "l'offerta di contenuti di Sky On Demand sarà arricchita con nuovi film di altre grandi major hollywoodiane da scaricare e vedere quando e dove vuoi", il che vuol dire che gli utenti potranno vedere anche attraverso On Demand i film che andranno in onda sui canali Premium Cinema che andranno da arricchire il pacchetto Sky, vale a dire Premium HD (dedicato alle anteprime ed i blockbuster), Premium Cinema +24 HD, Premium Cinema Energy HD (che trasmetterà film d'azione, horror e thriller), Premium Cinema Emotion HD (dedicato alle commedie romantiche) e Premium Cinema Comedy HD (incentrato sulle commedie).

Interessante anche la parte dedicata ai canali Premium Cinema su Sky Q: "questa offerta di contenuti di pregio senza precedenti si combinerà con la qualità dell’esperienza di visione che da sempre offre Sky, oggi più forte che mai grazie a Sky Q" recita la FAQ.