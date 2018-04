Accordo Sky - Mediaset: sul digitale terrestre di Premium arriva anche il wrestling WWE

Dopo l'attivazione dei canali vetrina di Sky su Mediaset Premium, si delinea sempre più il palinsesto dei contenuti che si "scambieranno" le due compagnie. E' notizia di qualche ora che su Mediaset Premium approderà anche il wrestling made in WWE, che fino ad oggi era trasmesso principalmente su Sky che deteneva i diritti.

Nella fattispecie, sui tre canali Sky Uno Vetrina (318), Sky Sport Vetrina (319) e Sky Sport Vetrina HD (379), che saranno attivi fino al prossimo 1 Luglio per tutti coloro che posseggono una tessera Mediaset Premium abilitata attraverso il sito web www.skytv.it/guardasky, sarà possibile vedere ottenere la programmazione della principale federazione di wrestling al Mondo.

Ad oggi, per scopi puramente informativi, possiamo riportare la programmazione solo fino al prossimo 29 Aprile, che però ci permette di ottenere un'idea sui programmi che saranno visibili.

Lunedì 23, alle ore 13:00 su Sky Sport Vetrina HD andrà in onda WWE NXT, lo show del territorio di sviluppo della federazione di Stamford. Alle 16:30 toccherà alla replica di Main Event, mentre alle 19:00 sarà la volta di WWE Experience.

Martedì 24, alle ore 2:00 di notte andrà in onda WWE RAW in diretta in lingua originale, con il passaggio in lingua italiana previsto per le 19:00. Alle 13:00, invece andrà in onda la replica di WWE Experience, mentre alle 16:30 il secondo passaggio di NXT.

Mercoledì 25, invece, alle 13:00 sarà la volta della replica di Main Event, alle 16:30 toccherà ad Experience ed alle 19:00 SmackDown, il secondo show settimanale per importanza.

Giovedì 26, alle 13:00 ancora replica per NXT, mentre alle 16:30 la replica di Main Event.