Accordo storico raggiunto dalle Nazioni Unite per la protezione degli oceani

Poco dopo aver appreso che il ghiaccio marino antartico è diminuito ai minimi storici, i membri delle Nazioni Unite hanno finalmente trovato un accordo per far fronte a questo e ad altri problemi ambientali legati agli oceani; un obbiettivo che è stato raggiunto dopo 20 anni e che rappresenta un'importante prima tappa di un lungo percorso.

Il trattato, stilato dai vari membri, pone il 30% degli oceani del mondo sotto protezione, rispettando l'impegno preso nella conferenza per un "patto di pace con la natura", lo scorso Dicembre. Senza questo nuovo accordo, le possibilità di raggiungere l'obiettivo erano estremamente basse, a causa della mancanza dei meccanismi legali per la protezione dei mari internazionali.

L'alto mare menzionato nel nome del trattato (High Seas Treaty, in originale) fa riferimento agli oceani che si estendono oltre i confini degli stati. Queste zone di mare aperto, non essendo sotto la giurisdizione di alcuna nazione, sono vulnerabili alla perdita di biodiversità e all'inquinamento.

Questo trattato, unico nel suo genere, fornirà ora la struttura legale per la tutela delle acque internazionali dalla pesca industriale e dalle operazioni minerarie. In questo modo le Nazioni Unite saranno in grado di garantire la protezione delle numerose specie marine a rischio (balene, squali, tartarughe di mare e uccelli marini), oltre a creare nuove opportunità per combattere il cambiamento climatico.

Il mare aperto rimane ancora perlopiù inesplorato, e potrebbe essere la fonte di numerose scoperte vitali per il futuro dell'umanità. Questo primo documento, nonostante presenti ancora diverse sfide, è un ottimo passo in avanti per la protezione di un aspetto fondamentale della vita sul nostro pianeta. A proposito, sapete come fanno gli oceani a catturare l'anidride carbonica? Il meccanismo è davvero incredibile.