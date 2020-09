Accordo TikTok-Oracle, Trump ci mette lo zampino: 'Questo affare non mi piace'

L’accordo tra Oracle e TikTok ora avrà un nuovo ostacolo forse insormontabile: Donald Trump. Nonostante i presupposti positivi tra ByteDance e i proprietari di Java, tradotti in un accordo non per una vendita a titolo definitivo ma per una partnership, il Presidente degli Stati Uniti non sarebbe pienamente convinto della bontà dell’affare.

Nella giornata di ieri, 16 settembre 2020, il magnate statunitense avrebbe infatti dichiarato che i risultati della trattativa non lo convincono affatto: “La vendita deve essere completa, al 100%, per risolvere i problemi di sicurezza nazionale. […] No, non sono pronto a firmare nulla. Prima ho bisogno di vedere in cosa consiste l’affare che, almeno per ora, non mi piace. Concettualmente, posso dirvi che non mi piace”.

La nota particolarmente negativa, almeno secondo Trump, è che il Dipartimento del Tesoro statunitense non potrà ricevere la tanto desiderata “grande fetta monetaria” in seguito alle trattative: “Volevo una grossa fetta di quei soldi per il governo degli Stati Uniti poiché abbiamo reso possibile la trattativa. Poi gli avvocati sono tornati da me e mi hanno detto che non c’è modo di farlo perché non ci sarebbero precedenti simili”.

L’affare tra TikTok e Oracle prevederebbe una divisione delle operazioni negli Stati Uniti tra le due parti, con la cessione di una quota di minoranza a Oracle per renderlo partner tecnologico di fiducia del social cinese negli USA. Da Bloomberg al Financial Times, i maggiori media americani ora temono che l’accordo possa saltare proprio per un eventuale rifiuto da parte dell’amministrazione Trump che, almeno nei primi mesi, sembrava essere più favorevole alla trattativa tra ByteDance e Microsoft.

TikTok ha poi risposto con questa dichiarazione: “Abbiamo presentato una proposta al Dipartimento del Tesoro che crediamo possa risolvere i problemi di sicurezza dell’amministrazione, consentendo a più di 100 milioni di persone negli USA di continuare a usare l’app”.

Ora come ora dunque l’affare è completamente in stallo, e la data del ban di TikTok è sempre più vicina.