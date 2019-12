Accordo TIM - DAZN: la Serie A , Ligue 1 e la Liga arriva su TIMVision

Tim e DAZN hanno annunciato di aver siglato una partnership che permetterà agli abbonati TIM di accedere ai contenuti di DAZN tramite una serie di offerte dedicate su TIMVISION, che si consolida ulteriormente come una delle piattaforme di streaming più ricche del mercato.

Da oggi i clienti TIM (ADSL e Fibra) potranno accedere, con un'unica offerta a 29,99 Euro al mese, ai servizi di DAZN e NOW TV, per vedere il grande sport su TIM Box.

Coloro che invece sono interessati alla sola offerta di DAZN, potranno sottoscrivere l'abbonamento a 9,99 Euro con addebito diretto in bolletta. In questo modo sarà possibile seguire tre partite per ogni turno della Serie A, tutti i match della Serie B, le competizioni calcistiche internazionali come La Liga, Ligue 1, FA Cup, EFL League Cup, Eredivisie e Championship, oltre che le sudamericane Copa Libertadores e Copa America, la Major League Soccer, la J1 League giapponese e la Chinese Super League.

Oltre al calcio però sarà proposto anche lo spettacolo degli sport americani come la National Football League, la Major League Baseball, la boxe, l'hockey su ghiaccio, le MMA, il World Rally Championship, l'Indycar e le principali competizioni europee di rugby (PRO14, Champions Cup e Challenge Cup), a cui si aggiunge anche la Champions League di Pallavolo.