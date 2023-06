Account e credenziali di ChatGPT sul dark web, per OpenAI la colpa è degli utenti

Della pubblicazione sul dark web delle credenziali di ChatGPT abbiamo a lungo parlato su queste pagine. Oggi, arriva la risposta di un rappresentante di Tom’s Hardware che in una mail ha fatto il punto sul data leak.

”I risultati del rapporto Threat Intelligence di Group-IB sono il risultato di malware di base sui dispositivi delle persone e non di una violazione di OpenAI” precisa il portavoce, che evidenzia come OpenAI sia al lavoro per indagare sugli account esposti.

Tuttavia, la società di Sam Altman osserva che ”attualmente stiamo indagando sugli account che sono stati vittima del data leak. OpenAI mantiene le migliori pratiche del settore per l’autenticazione e l’autorizzazione degli utenti a servizi tra cui ChatGPT e incoraggiamo i nostri utenti a utilizzare password complesse e installare solo software verificati e affidabile sui personal computer”.

Il rapporto parla di 26.802 log disponibili. Secondo lo studio, la maggior parte delle credenziali scaricate sarebbe stata trovata all’interno di log collegati a più famiglie di malware che hanno come obiettivo il furto di informazioni.

Sostanzialmente quindi OpenAI ritiene che alla base del dataleak non ci siano problemi di sicurezza per i propri sistemi, ma l’incoscienza da parte degli utenti che hanno installato app non verificate o che hanno utilizzato password deboli.