Avete un account Google inattivo? Attenzione: presto potrebbe essere cancellato!

Qualche mese fa, Google ha annunciato le "pulizie di primavera" (anzi, d'inverno) tra i suoi account e indirizzi mail inattivi. Ora, però, la data della cancellazione in massa degli account Google inutilizzati è alle porte: quali sono i requisiti per non perdere il proprio profilo?

Come spiega Engadget, l'eliminazione degli account Google inattivi inizierà il 1° dicembre, quindi questo venerdì. Ovviamente non tutti i profili interessati dalla "pulizia" di Big G verranno colpiti nello stesso momento, dal momento che ci vorrà almeno qualche giorno perché la procedura venga completata.

In un post sul blog di Google risalente alla metà di maggio, comunque, possiamo leggere che tutti i profili Google rimasti inutilizzati per due anni verranno cancellati. Qualcuno potrebbe pensare che la mossa serva a liberare spazio nei server di Big G, e forse non avrebbe tutti i torti. Tuttavia, c'è anche un'altra ragione: "se un account non è stato utilizzato per molto tempo, le probabilità che venga compromesso aumentano", spiega Google. Insomma, si tratta (anche) di una questione di sicurezza: se un account resta inutilizzato la sua password - magari la stessa degli altri vostri profili, compresi quelli che usate ogni giorno - non è mai stata cambiata e può essere facilmente scoperta da un malintenzionato.

Google ha aggiunto che il problema dipende dal fatto che "gli account dimenticati o senza supervisione spesso utilizzano password vecchie o riutilizzate che possono essere già state compromesse, oppure non hanno attivato l'autenticazione a due fattori, oppure ancora non ricevono dei controlli manuali dagli utenti. Questi account sono 10 volte più vulnerabili di quelli che adottano la verifica in due passaggi".

Fortunatamente, Google vi avviserà se il vostro account verrà eliminato con una mail inviata sia alla casella di posta di Gmail collegata a quest'ultimo che all'indirizzo mail di recupero impostato dall'utente. L'eliminazione riguarda poi solo gli account personali, e non quelli professionali. Infine, i profili con dei video caricati su YouTube, con una sottoscrizione a pagamento attiva o con una gift card registrata a proprio nome non saranno cancellati.

I primi profili eliminati, invece, saranno quelli che non sono mai stati utilizzati dagli utenti dopo la loro creazione. Solo in seguito, invece, si procederà con gli altri. Per evitare che un vostro vecchio account venga eliminato, dovrete semplicemente eseguire una qualsiasi azione su di esso, tra cui effettuare l'accesso a Gmail, inviare un messaggio di posta o leggere una mail ricevuta, caricare un documento su Google Drive o guardare un video su YouTube.