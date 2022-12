Account Instagram hackerato? L'app facilita il recupero ed aumenta la sicurezza

Nonostante la presenza di molti strumenti di sicurezza, tra cui l’autenticazione a due fattori, sono molti gli account Instagram che quotidianamente finiscono preda degli hacker. La piattaforma però ha lanciato una serie di strumenti che faciliteranno il recupero

Per consentire agli utenti un rapido recupero in caso di attacco hacker al profilo, Instagram ha lanciato un nuovo hub a cui si può accedere direttamente attraverso l’indirizzo Instagram.com/hacked. Il sito chiede agli utenti di seguire una serie di istruzioni e passaggi che se completati correttamente portano al recupero dell’account.

Per chi vuole maggiore sicurezza, Instagram ha lanciato una nuova funzionalità che consente di chiedere aiuto agli amici. Se attivata, gli amici dovranno confermare l’identità: in caso affermativo l’app darà la possibilità di reimpostare la password, in caso contrario invece si dovrà chiedere ad un’altra persona nella lista amici di dare l’ok. Si tratta di una nuova impostazione di sicurezza che incrementa ulteriormente il livello di protezione degli account da attacchi esterni.

Instagram ha anche annunciato un rafforzamento della vigilanza nei confronti delle attività sospette: rimuoverà gli account che ritiene dannosi, in particolare quelli che si fingono altri. L’app di Meta sta testando un sistema di avvisi che si attiverà se un account sospetto tenta di entrare in contatto con un utente, e tale sistema verrà esteso anche agli account che si spacciano per aziende.

A pochi giorni dal lancio delle Candid Stories su Instagram, insomma, arrivano altre novità che vanno ad ampliare l’esperienza dell’app.